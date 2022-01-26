Калининградцы пожаловались на музыку Вивальди, которая звучит для звонящих на номер 122

. Фото: Александр Подгорчук

Неожиданная жалоба появилась в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в Instagram. Как оказалось, некоторых жителей области раздражает музыка, которая звучит в трубке во время ожидания ответа оператора системы 122.

«Антон Андреевич, вы слышали эту адскую мелодию? Это какой-то фильм ужасов. Мало того что тебе плохо, температура, болит голова, так еще и это пиликанье, пока ты висишь на трубке по часу», - написал один из подписчиков губернатора.

«Это Вивальди. Классика. Не Моргенштерн, конечно», - заступился за музыкальный формат другой калининградец.

Отметим, что в режиме ожидания для звонящих на номер сейчас действительно звучит Концерт № 1 ми мажор «Весна» Антонио Вивальди.

В минздраве выбор композиции пока не прокомментировали.