Детей почти в 5 раз больше, чем пенсионеров: кто заразился ковидом в Калининграде

За минувшие сутки в Калининградской области выявили антирекордные 843 случая заражения коронавирусом. Детей среди инфицированных становится все больше - на них пришелся 41% всех новых случаев. По данным оперштаба, заболели 349 несовершеннолетних жителей региона. Среди них - 223 школьника, 61 ребенок, посещающий садик, 36 детей в возрасте до 6 лет (в садики не ходят) и 29 студентов.

Среди взрослых больше всего заразившихся среди безработных - 121 человек. Затем идут работающие в разных сферах (95 человек) и пенсионеры (70).

Выросло число заразившихся в сфере образования - за сутки ковидом заболел 61 человек. Среди медработников коронавирус диагностировали у 23.