Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье26 января 2022 16:07

Детей почти в 5 раз больше, чем пенсионеров: кто заразился ковидом в Калининграде

Данные приводит оперштаб
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)

За минувшие сутки в Калининградской области выявили антирекордные 843 случая заражения коронавирусом. Детей среди инфицированных становится все больше - на них пришелся 41% всех новых случаев. По данным оперштаба, заболели 349 несовершеннолетних жителей региона. Среди них - 223 школьника, 61 ребенок, посещающий садик, 36 детей в возрасте до 6 лет (в садики не ходят) и 29 студентов.

Среди взрослых больше всего заразившихся среди безработных - 121 человек. Затем идут работающие в разных сферах (95 человек) и пенсионеры (70).

Выросло число заразившихся в сфере образования - за сутки ковидом заболел 61 человек. Среди медработников коронавирус диагностировали у 23.