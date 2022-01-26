Трамваи «Корсар» выйдут на линию в Калининграде 1 февраля

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Новые трамваи «Корсар» начнут обслуживать пассажиров в Калининграде с 1 февраля. Об этом сообщило издание «Клопс.Ru» со ссылкой на городскую администрацию.

Ранее стало известно, что 10 новых трамваев уже прибыли, до 28 февраля паром должен привезти еще 16.

- В среднем к нам поступает два трамвая в неделю, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда – Калининград» директор предприятия «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин. - Поставка зависит от погодных условий, в период штормов паромы не ходят. А паром – единственная возможность доставить «Корсары» на территорию Калининградской области.