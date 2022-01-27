Двое калининградцев пытались выведать у пограничника государственную тайну

Калининградцы, одному из которых 36, а другому – 33 года, долго думали и пришли к выводу, что трудом праведным не нажить палат каменных. И решили зарабатывать на жизнь нечестным путем. А именно - организовать контрабанду табачных изделий из Российской Федерации в Литовскую Республику.

Однако для успеха такого дела необходимо было знать все ходы и выходы через границу. Информацию о расстановке нарядов и технических средств охраны попытались выведать у сотрудника пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Может, зная, а может, и не ведая о том, что подобные действия закон трактует как попытку незаконного получения сведений, составляющих государственную тайну.

Пограничник сообразил, к чему его подталкивают, и сообщил куда надо. Закончилось все возбуждением уголовного дела в отношении, естественно, незадачливых контрабандистов. Как сообщили в пресс-службе погрануправления, ввиду неопровержимых доказательств оба подследственных признали вину. И получили от щедрот Калининградского облсуда по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 2 лет каждому.