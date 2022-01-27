В Калининградской области алкоголю установят границы

Глава министерства регионального контроля (надзора) Елена Серая представила результаты мониторинга нормативно-правовых актов, которыми в муниципальных образованиях установлены границы запрета на розничную торговлю алкоголем.

Дело в том, что по мере строительства новых школ, детсадов и других социальных объектов местные администрации обязаны обновлять эти данные. Однако, как было отмечено, установление муниципалитетами границ запрета для вновь появляющихся объектов зачастую происходит со значительным запозданием. Если уж быть совсем точным, пока такую работу проделали только в Гвардейском округе.

И вот. Как сообщила пресс-служба областного правительства, с целью своевременного установления требуемых границ решено использовать единый ресурс – Региональный портал пространственных данных (Геопортал).

- На эту платформу будут наноситься данные обо всех торговых точках, реализующих алкоголь, и объектах социальной инфраструктуры, для которых предусмотрено установление границ запрета на розничную торговлю этой продукцией. Это исключит необходимость каждый раз при появлении новых учреждений вносить изменения в нормативный правовой акт через длительную процедуру, – пояснила Серая.

Вдобавок министр сообщила о планах ее ведомства выявить и нанести на Геопортал также все места торговли пивом.