В Советске инженер сдал в ломбард два казенных ноутбука

Инженер-электронщик общеобразовательного учреждения в Советске вздумал решить свои финансовые проблемы (мужику срочно потребовались деньги) не за свой счет и тайком сдал в ломбард два казенных ноутбука.

Однако, как известно, рано или поздно тайное непременно становится явным. Так произошло и в этом случае. О пропаже гаджетов узнала директор заведения, обратилась в полицию, ну а правоохранители не подкачали, не только установив личность подозреваемого, но и разыскав похищенные компы.

Инженеру инкриминировали уголовную статью 160 - «Присвоение или растрата» (до 2 лет зоны) и теперь проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.