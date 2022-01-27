На Балтийском флоте прошли учения с артиллерийской стрельбой

Заслышав канонаду где-то за горизонтом, город Балтийск подумал: «Ученья идут». И правильно подумал – на морских полигонах экипажи малых ракетных кораблей «Мытищи», «Одинцово» и «Зеленый Дол» успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения противника.

Как сообщили в пресс-службе Западнного военного округа, в качестве мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные расчетами 152-мм дивизионной самоходной гаубицы «Акация» с мыса Таран в Калининградской области. Боевые упражнения выполнялись с применением корабельных артиллерийских установок АК-176 и АК-630, все цели были успешно поражены.

В учениях были задействованы малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария» вместе с соединениями кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы. Они стреляли по надводной цели – специальному щиту, изображающему корабль противника. Кроме того, экипажи МПК осуществили постановку оборонительных минных заграждений с использованием учебных мин, которые позже обезвредили базовые тральщики «Новочебоксарск» и «Леонид Соболев».

В плановом учении сил Балтфлота принимают участие около 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты морской авиации.