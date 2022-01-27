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Калининградский зоопарк27 января 2022 6:13

Трубкозуб из Калининградского зоопарка тайком выбрался на улицу

С немалым трудом работникам учреждения удалось загнать африканского зверя обратно в теплый павильон
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Гиперактивный ночью Терри и людям не дает спокойно спать.

Гиперактивный ночью Терри и людям не дает спокойно спать.

Фото: Калининградский зоопарк

Сотрудникам Калининградского зоопарка пришлось водворять обратно в павильон трубкозуба, выбравшегося в наружный вольер.

Каким образом Терри (так зовут экзотическую животину) удалось покинуть стены своего зимнего жилища, будет установлено в ходе служебного разбирательства. Но около 5 часов утра охранники обнаружили трубкозуба, расхаживавшего на свежем (даже чересчур свежем для него) воздухе. Потом африканский зверь принялся рыть себе нору в калининградской земле.

Все попытки заманить Терри обратно в павильон с помощью еды потерпели неудачу. Из норы трубкозуба извлекли с помощью лопат, а затем - хоть и не без труда - оттеснили в теплое помещение.

О проведенной спасательной операции на своей странице в «Фейсбуке» рассказала директор зоопарка Светлана Соколова.

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