Калининградская полиция сообщила подробности о стрельбе на площади Василевского

В областном УМВД России прокомментировали ЧП со стрельбой минувшей ночью на улице 9 Апреля (в районе площади Василевского) в Калининграде. Говорится о дорожном конфликте между водителями и пассажирами двух автомобилей с применением травматического пистолета.

- По предварительным данным, пострадали трое мужчин, - добавили в правоохранительном ведомстве. - Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход оперативных мероприятий взят на особый контроль руководством УМВД.