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Происшествия27 января 2022 6:31

Калининградская полиция сообщила подробности о стрельбе на площади Василевского

Как установлено, примененное в ходе конфликта оружие было травматическим
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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В областном УМВД России прокомментировали ЧП со стрельбой минувшей ночью на улице 9 Апреля (в районе площади Василевского) в Калининграде. Говорится о дорожном конфликте между водителями и пассажирами двух автомобилей с применением травматического пистолета.

- По предварительным данным, пострадали трое мужчин, - добавили в правоохранительном ведомстве. - Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход оперативных мероприятий взят на особый контроль руководством УМВД.