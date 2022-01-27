Житель Нестерова избил битой водителя грузовика, попался пьяным за рулем и пытался подкупить начальника отдела полиции

В июле прошлого года 33-летний житель Нестеровского района на берегу реки Анграпы у поселка Синявино Гусевского района в ответ на обвинение в краже дизтоплива из бака грузовика 48-летнего гусевца обрушил на него град ударов бейсбольной битой. Водиле пришлось спешно ретироваться, а затем обратиться за медицинской помощью. Полученные им повреждения были квалифицированы как средней тяжести вред здоровью.

Однако одного приключения нестеровчанину показалось мало: тем же вечером он решил прокатиться пьяным на своем автомобиле и был задержан сотрудниками ГИБДД. А поскольку до этого автолюбителя уже дважды – в 2018 и 2019 годах – ловили за рулем в аналогичном состоянии, лишив водительских прав и присудив 240 часов обязательных работ, транспортное средство у злостного нарушителя изъяли.

Упорно не желая переходить в категорию пешеходов, автомобилист направился в отдел полиции «Гусевский» и попытался всучить взятку в размере 20 тысяч рублей временно исполняющему обязанности начальника МО МВД России. Однако и эта попытка потерпела крах: сразу после передачи денег мужчина был задержан с поличным.

На основании материалов, собранных Черняховским межрайонным следственным отделом и следственным отделом по Ленинградскому району Калининграда регионального управления СКР, нестеровчанина признали виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ. По решению суда ему придется провести 3 года в исправительной колонии общего режима, а также выплатить избитому водителю 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Вдобавок после отбытия назначенного срока осужденный еще 3 года не будет иметь права управлять никаким транспортом, кроме разве что гужевого.