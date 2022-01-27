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Общество27 января 2022 9:06

Калининградец погасил долги по алиментам под угрозой уголовного дела

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Житель Зеленоградского района погасил долги по алиментам, узнав, что судебные приставы планируют привлечь его к уголовной ответственности.

Мужчина задолжал на содержание сына более 350 тысяч рублей. Чтобы побудить его к погашению долга, приставы ограничили его в праве управления автомобилем и наложили запрет на совершение регистрационных действий с транспортом. Однако это не помогло, поэтому зеленоградца привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей».

Судебный пристав также предупредила мужчину, что следующим шагом будет уголовное наказание. Вскоре горе-отец полностью погасил задолженность по алиментам.

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