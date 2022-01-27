Под Гвардейском двое мужчин незаконно срубили три березы

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В районе поселка Истровка сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, которые рубили деревья.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчины в возрасте 30 и 62 лет срубили 3 березы, нанеся тем самым ущерб Гвардейскому лесничеству в размере 86 тысяч рублей.

Кроме этого, полицейские выяснили, что злоумышленники также могут быть причастны к похищению более 100 ветровальных деревьев различных пород. Этими действиями был нанесен дополнительный ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере». Решается также вопрос о возбуждении второго уголовного дела по статье «Кража».