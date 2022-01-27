Калининградская сборная по художественной гимнастике завоевала бронзу на первенстве СЗФО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Коми прошли ежегодные окружные соревнования по художественной гимнастике. В них приняли участие более 100 спортсменок из семи регионов СЗФО.

Сборная Калининградской области, представленная воспитанницами Ольги Варкушиной, Светланы Щербаковой и Ларисы Овсянниковой, завоевала бронзовые медали командного зачета. В личном дивизионе отличилась София Бобрик, первенствовавшая среди 21 соперницы не старше 11 лет.

По индивидуальной программе первого спортивного разряда в четырех видах многоборья наша спортсменка набрала 105,600 балла и опередила в тройке призеров двух сверстниц из Ленинградской области. Что гарантировало ей выступление на первенстве России в Москве.