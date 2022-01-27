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Общество27 января 2022 11:35

Суд закрыл пансионат для пожилых людей на ул. Емельянова в Калининграде

В здании было выявлено более 20 нарушений требований пожарной безопасности
Виктор Сергеев
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В Калининграде запрещена эксплуатация здания на улице Емельянова, в котором расположен пансионат по уходу и присмотру за пожилыми людьми. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в ходе проверки сотрудники МЧС и мэрии Калининграда выявили более 20 нарушений требований пожарной безопасности.

«Были выявлены нарушения, касающиеся, в частности, несоответствия существующих путей эвакуации предъявляемым к ним требованиям, отсутствия системы вытяжной противодымной вентиляции, необеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданию», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Решение суда вступило в законную силу.

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