Суд закрыл пансионат для пожилых людей на ул. Емельянова в Калининграде

В Калининграде запрещена эксплуатация здания на улице Емельянова, в котором расположен пансионат по уходу и присмотру за пожилыми людьми. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в ходе проверки сотрудники МЧС и мэрии Калининграда выявили более 20 нарушений требований пожарной безопасности.

«Были выявлены нарушения, касающиеся, в частности, несоответствия существующих путей эвакуации предъявляемым к ним требованиям, отсутствия системы вытяжной противодымной вентиляции, необеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданию», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Решение суда вступило в законную силу.