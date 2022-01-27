МЧС предупреждает об усилении ветра в четверг вечером в Калининградской области

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В четверг, 27 января, в Калининградской области с 19 часов прогнозируется усиление западного ветра до 13-18 м/с, местами возможны порывы до 21-23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, ссылаясь на данные Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Калининградской области предупреждает, что выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях крайне опасен для жизни. В период усиления ветра не рекомендуется пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.