39 медиков, 31 педагог: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 867 случаев коронавирусной инфекции. 809 случаев протекает в форме ОРВИ, 5 –в форме пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
104 случая у детей до 18 лет, в том числе:
- 19 неорганизованных детей до 6 лет;
- 20 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 57 школьников;
- 8 студентов до 18 лет;
763 взрослых, в том числе:
- 39 медицинских работников;
- 31 работник образования;
- 38 сотрудников торговли и общепита;
- 33 работника промпредприятий;
- 24 работника транспорта, водителя;
- 7 работников пищевых предприятий;
- 7 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 сотрудника гостиниц;
- 3 сотрудника учреждений культуры;
- 5 сотрудников охранных предприятий;
- 10 сотрудников банков;
- 4 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 180 иных работающих;
- 151 пенсионер;
- 18 студентов (старше 18 лет);
- 208 неработающих.