39 медиков, 31 педагог: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области подтверждено 867 случаев коронавирусной инфекции. 809 случаев протекает в форме ОРВИ, 5 –в форме пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

104 случая у детей до 18 лет, в том числе:

- 19 неорганизованных детей до 6 лет;

- 20 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 57 школьников;

- 8 студентов до 18 лет;

763 взрослых, в том числе:

- 39 медицинских работников;

- 31 работник образования;

- 38 сотрудников торговли и общепита;

- 33 работника промпредприятий;

- 24 работника транспорта, водителя;

- 7 работников пищевых предприятий;

- 7 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 сотрудника гостиниц;

- 3 сотрудника учреждений культуры;

- 5 сотрудников охранных предприятий;

- 10 сотрудников банков;

- 4 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 180 иных работающих;

- 151 пенсионер;

- 18 студентов (старше 18 лет);

- 208 неработающих.