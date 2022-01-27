Оперштаб: В области более 50 тысяч человек находятся под меднаблюдением из-за COVID-19

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В Калининградской области под медицинским наблюдением в условиях изоляции по состоянию на четверг, 27 января, находятся 50 040 человек, которые контактировали с больными коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в области на COVID-19 было проведено 1 382 560 исследований, выявлено нарастающим итогом 89 679 случаев заражения. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 1410 человек.

Напомним, за сутки в Калининградской области было выявлено 867 случаев заболевания.