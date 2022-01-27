Полицейские задержали калининградца с корзиной краденых продуктов

В полночь в супермаркет на улице Гайдара в Калининграде зашёл мужчина, который воспользовался отсутствием в поле зрения работников магазина, похитил продукты питания. Злоумышленник просто сложил их в сумку и вышел, не заплатив.

Как сообщает пресс-служба УМВД, прибывшие на место полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обследовали прилегающую территорию.

По горячим следам злоумышленник был задержан, похищенные продукты стоимостью более 4 тысяч рублей – изъяты. Подозреваемого доставили в отделение полиции. Им оказался 31-летний калининградец, ранее судимый за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело