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Общество27 января 2022 16:14

Полицейские задержали калининградца с корзиной краденых продуктов

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В полночь в супермаркет на улице Гайдара в Калининграде зашёл мужчина, который воспользовался отсутствием в поле зрения работников магазина, похитил продукты питания. Злоумышленник просто сложил их в сумку и вышел, не заплатив.

Как сообщает пресс-служба УМВД, прибывшие на место полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обследовали прилегающую территорию.

По горячим следам злоумышленник был задержан, похищенные продукты стоимостью более 4 тысяч рублей – изъяты. Подозреваемого доставили в отделение полиции. Им оказался 31-летний калининградец, ранее судимый за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело

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