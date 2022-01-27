Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 867 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 613 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 12,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 34,

Пионерский городской округ – 7,

Гвардейский городской округ - 12,

Полесский городской округ – 9,

Гурьевский городской округ - 48,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 15,

Светловский городской округ – 19,

Зеленоградский городской округ – 31,

Светлогорский городской округ – 17,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 5,

Ладушкинский городской округ – 3,

Советский городской округ - 19,

Черняховский городской округ – 7,

Неманский городской округ – 10,