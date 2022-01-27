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Общество27 января 2022 17:49

Жителей Калининградской области предупреждают о перерывах в теле- и радиовещании

Будет два «подрыва», каждый из которых продлится не более двух минут
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В пятницу, 28 января в поселке Веселовка Черняховского муниципального округа пройдет проверка оборудования теле- и радиовещания. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского филиала РТРС.

- На нашем объекте в поселке Веселовка с 11:59 до 13:59 пройдут плановые работы энергосбытовой компании по проверке оборудования. Запланированы 2 подрыва вещания продолжительностью до 2-х минут каждый, - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что непродолжительные перерывы вещания программ первого и второго мультипексов, "Радио России" ощутят жители центральной части региона, в частности - Черняховского муниципального округа.

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