Жителей Калининградской области предупреждают о перерывах в теле- и радиовещании

В пятницу, 28 января в поселке Веселовка Черняховского муниципального округа пройдет проверка оборудования теле- и радиовещания. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского филиала РТРС.

- На нашем объекте в поселке Веселовка с 11:59 до 13:59 пройдут плановые работы энергосбытовой компании по проверке оборудования. Запланированы 2 подрыва вещания продолжительностью до 2-х минут каждый, - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что непродолжительные перерывы вещания программ первого и второго мультипексов, "Радио России" ощутят жители центральной части региона, в частности - Черняховского муниципального округа.