БФУ переводит студентов на дистанционное обучение

БФУ им. Канта с 31 января переводит студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Дистант» продлится до 13 февраля.

«Процесс обучения будет организован на основе электронной информационно-образовательной среды. Ссылки на онлайн-занятия будут опубликованы в расписании на https://schedule.kantiana.ru. Занятия, требующие использования специального оборудования или прямого контакта студентов и преподавателей, будут перенесены», - говорится в сообщении образовательного учреждения.

Очно обучаться продолжат некоторые студенты Медицинского института: на выпускных курсах СПО и 5-6 курсах высшего образования в этот период будет организована работа в аудиториях.

Также в очном режиме будут проходить учебно-тренировочные занятия в Высшей школе физической культуры и спорта со сборными командами на спортивных объектах университета.