В 2022 году в 11 поселков в Калининградской области придет сеть 4G

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Интернет придет в часть малых поселений с населением от 100 до 500 человек, а в частности: Заозерье, Подлипово, Откосово, Заливное, Матросово, Кузнецкое, Рассвет, Краснолесье, Ровное, Ушаково, а также Солдатово (Гвардейский муниципальный округ). Такую квоту выделило региону Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В прошлом году на портале «Госуслуги» было запущено голосование для определения населенных пунктов, нуждающихся в улучшении связи. Главным определяющим условием были не удаленность населенного пункта от центра и отсутствие интернета, а инициатива его жителей. В Калининградской области за появление интернета в малых населенных пунктах проголосовали почти семь тысяч человек.

Осенью 2022 года пройдет новое голосование за подключение малых населённых пунктов к мобильному интернету в 2023 году. Дату голосования объявят позже.