На выходных Калининград накроет 10-балльный шторм «Надя»

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Синоптики прогнозируют в Калининграде ненастные выходные. Будет довольно тепло и при этом очень ветрено. На смену циклону «Мари» уже спешит «Надя». Новый атмосферный вихрь будет заметно мощнее нынешнего.

«Пересменка» произойдет в субботу. По прогнозу портала rp5.ru, днем ветер стихнет до 14 метров в секунду, ожидается слабый дождь со снегом. К вечеру порывы усилятся до 19 метров в секунду, а ночью разыграется 10-балльный шторм. Скорость ветра достигнет 27 метров в секунду и сохранится, по предварительным оценкам, до вечера воскресенья.

Оба выходных дня будут пасмурными. Гидрометцентр РФ прогнозирует температуру +1..+2 градуса. Атмосферное давление в воскресенье упадет до 735 миллиметров ртутного столба.

Официальное штормовое предупреждение в связи с прохождением циклона «Надя» пока не объявлено.

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