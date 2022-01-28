Минстрой России: Калининград вошел в число лидеров по вводу жилья в 2021 году

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В Минстрое России рассказали о регионах-лидерах по вводу жилья в прошлом году. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на первом месте оказалась Тюменская область, где ввод жилья на человека составил 1,8 кв. метра.

- Более метра на человека также у Ленинградской области, Калининградской области, Московской области, Краснодарского края, Липецкой области, Сахалинской области и Севастополя, - добавили в пресс-службе.

В общей сложности, как отметили в ведомстве, в 2021 году было введено более 90 млн кв. метров жилья, что, превышает плановый показатель в 78 млн кв. метров, более чем на 15%. При этом в 74 регионах России динамика ввода жилья положительная, из них в 34 регионах - показатели выше среднероссии ского уровня.

В Минстрое подчеркнули, что данные предварительные.