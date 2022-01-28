В Краснознаменске вор оставил дом без батарей

В Краснознаменском районе полицейские по горячим следам задержали похитителя батарей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился владелец дома, расположенного в поселке Калачеево. Мужчина рассказал, что из помещения пропало 5 чугунных батарей стоимостью 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в здание, снял батареи во всех комнатах и унес их. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен один из местных жителей. 34-летний мужчина спрятал батареи в заброшенном помещении неподалеку от дома потерпевшего, а затем позвонил в пункт приема металлолома и продал им чугунные изделия за 5 тысяч рублей. Скупщик вывез батареи на своей машине, не зная, что они краденые.

Оперативники изъяли краденые батареи и завели на вора уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».