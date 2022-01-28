Калининградская спортсменка завоевала бронзу на чемпионате мира по смешанным боевым единоборствам

Татьяна Постарнакова (на фото справа) Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Объединенных Арабских Эмиратах прошел крупнейший в истории чемпионат планеты по ММА. В нем приняли участие более 400 представителей 56 государств, в том числе российская сборная из 29 бойцов.

Призером престижного турнира стала Татьяна Постарнакова из Полесского муниципального округа. Представительница регионального Центра спортивной подготовки сборных команд оспаривала медали в весовой категории до 61,5 килограмма. Всего соперниц такой массы было 16. Татьяна провела три встречи из четырех возможных, победив в двух поединках подряд. Проведя удушающий прием оппонентке из Казахстана в первом раунде 1/8 финала, россиянка победила в первом раунде и на стадии четвертьфинала, сделав чемпионке Европы из Польши болевой прием на руку. В полуфинале бой со шведкой завершился по истечении полного времени встречи, и раздельным решением судьи отдали победу представительнице Скандинавии.

Напомним, что Татьяна Постарнакова уже добивалась аналогичного результата в 2019 году, став третьей из 16 бойцов весом до 65,7 килограмма на мировом чемпионате в Бахрейне.