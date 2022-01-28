В Калининграде производитель сигарет уклонился от уплаты таможенных платежей на 32 млн рублей

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининграде выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

С конца 2018 года по июль 2019 года в адрес местного предпринимателя поступило 9 тонн курительного табака. Коммерсант позже заявил, что весь табак был испорчен в ходе настройки оборудования для изготовления сигарет, однако проверка это опровергла.

«Предприниматель ввел таможенные органы в заблуждение относительно дальнейшей судьбы табака: фактически он изготовил и продал на территории области сигареты, что привело к неуплате в бюджет таможенных платежей и акциза в общем размере более 32 миллионов рублей», - заявили в пресс-службе таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело, бизнесмену грозит до 5 лет лишения свободы.