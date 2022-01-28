211 школьников, 13 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в области подтверждено 872 случая коронавирусной инфекции. 815 случаев протекают в форме ОРВИ, 4 - в форме пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
311 случаев у детей до 18 лет, в том числе:
- 27 неорганизованных детей до 6 лет;
- 38 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 211 школьников;
- 35 студентов до 18 лет;
561 взрослый, в том числе:
- 13 медицинских работников;
- 27 работников образования;
- 21 сотрудник торговли и общепита;
- 36 работников промпредприятий;
- 16 работников транспорта, водителей;
- 9 работников пищевых предприятий
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника гостиниц;
- 2 сотрудника санатория;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 6 сотрудников банков;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 126 иных работающих;
- 173 пенсионера;
- 16 студентов (старше 18 лет);
- 102 неработающих.