211 школьников, 13 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в области подтверждено 872 случая коронавирусной инфекции. 815 случаев протекают в форме ОРВИ, 4 - в форме пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

311 случаев у детей до 18 лет, в том числе:

- 27 неорганизованных детей до 6 лет;

- 38 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 211 школьников;

- 35 студентов до 18 лет;

561 взрослый, в том числе:

- 13 медицинских работников;

- 27 работников образования;

- 21 сотрудник торговли и общепита;

- 36 работников промпредприятий;

- 16 работников транспорта, водителей;

- 9 работников пищевых предприятий

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника гостиниц;

- 2 сотрудника санатория;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 6 сотрудников банков;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 126 иных работающих;

- 173 пенсионера;

- 16 студентов (старше 18 лет);

- 102 неработающих.