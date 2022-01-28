Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 января 2022 12:35

Полиция задержала четырех участников разборки со стрельбой в Калининграде

По информации пресс-службы областного УМВД России, причиной конфликта стал спор из-за денег
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подозреваемых задерживали при силовой поддержке бойцов спецназа.

Подозреваемых задерживали при силовой поддержке бойцов спецназа.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В УМВД России по Калининградской области сообщили о задержании четверых подозреваемых в нападении со стрельбой на площади Василевского в ночь с 26 на 27 января. В розыске остаются еще два человека, которые ранее уже имели проблемы с законом.

- Как выяснилось, триггером конфликта на ночной улице Калининграда стала предыстория взаимоотношений мужчин на почве денежного спора, - пояснила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

0