Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 872 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 394 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 10,
Багратионовский городской округ - 44,
Озерский городской округ – 8,
Балтийский городской округ – 12,
Пионерский городской округ – 6,
Гвардейский городской округ - 28,
Полесский городской округ – 29,
Гурьевский городской округ – 90,
Правдинский городской округ – 16,
Гусевский городской округ – 31,
Светловский городской округ – 56,
Зеленоградский городской округ – 13,
Светлогорский городской округ – 18,
Краснознаменский городской округ – 9,
Славский городской округ – 12,
Ладушкинский городской округ – 7,
Советский городской округ - 29,
Мамоновский городской округ – 9,
Черняховский городской округ – 26,
Неманский городской округ – 21,
Янтарный городской округ – 4.