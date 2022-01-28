Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 872 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 394 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 10,

Багратионовский городской округ - 44,

Озерский городской округ – 8,

Балтийский городской округ – 12,

Пионерский городской округ – 6,

Гвардейский городской округ - 28,

Полесский городской округ – 29,

Гурьевский городской округ – 90,

Правдинский городской округ – 16,

Гусевский городской округ – 31,

Светловский городской округ – 56,

Зеленоградский городской округ – 13,

Светлогорский городской округ – 18,

Краснознаменский городской округ – 9,

Славский городской округ – 12,

Ладушкинский городской округ – 7,

Советский городской округ - 29,

Мамоновский городской округ – 9,

Черняховский городской округ – 26,

Неманский городской округ – 21,

Янтарный городской округ – 4.