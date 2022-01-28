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Общество28 января 2022 13:25

В 2022 году в области 20 пешеходных переходов обустроят системами освещения

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В этом году на областных дорогах 20 пешеходных переходов будут обустроены системами автономного освещения. Также на дорогах планируется установить более 2 тысяч новых дорожных знаков и 20 тысяч световозвращающих планок. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В планах – продолжить работу по капитальному ремонту остановочных пунктов, устройству освещения на автомобильных дорогах «Калининград – Балтийск», «Калининград – Зеленоградск», «Ижевское – Светлый».

В прошлом году на региональных дорогах был обустроен 21 пешеходный переход с автономным освещением, установлено более трех тысяч дорожных знаков, более четырех тысяч сигнальных столбиков, более 20 тысяч световозвращающих планок на деревья. В Калининграде смонтировано 29 светофоров различной конфигурации. Также выполнены работы по устройству тротуаров в Гурьевском и Краснознаменском муниципальных округах.

«Проведенные мероприятия позволили снизить общее количество дорожно-транспортных происшествий в Калининградской области. Согласно статистическим данным областного ГИБДД, общее число ДТП с пострадавшими за 2021 год снизилось на 5,4% по отношению к 2020 году. На восемь процентов уменьшилась число погибших и на 5,2% раненых», – сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

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