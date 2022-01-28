Власти Янтарного не согласовали проведение реконструкции, посвященной Пальмникенской трагедии 1945 года

В субботу в Янтарном должна была состояться историческая реконструкция событий 27-31 января 1945 года в Пальмникене, когда нацисты возле шахты «Анна» расстреляли несколько тысяч еврейских узников концлагерей.

«На реконструкции по архивным документам «Марша смерти» участников ожидает полное погружение в события, с возможностью испытать на себе, что такое война человека с человеком», - сообщается на сайте организаторов мероприятия. Они отметили, что в реконструкции, которая по сюжету воспроизводит трагические события, может принять участие каждый желающий.

Подобная инициатива не на шутку возмутила калининградцев - в соцсетях разгорелись ожесточенные дискуссии. Мероприятие назвали кощунством, «пропагандой нацизма», наградили прочими подобными эпитетами. И, надо сказать, вполне справедливо, потому что реконструкция подобных событий - это надругательство над памятью погибших.

В итоге выяснилось, что реконструкция властями не согласована.

- Администрация муниципалитета считает недопустимым проведение этой акции и расценивает данное мероприятие как глумление над памятью расстрелянных нацистами еврейских узников концлагерей, - отметил глава администрации Янтарного Артур Крупин.

Он напомнил, что 30 января в Янтарном пройдет традиционный «Марш жизни», посвященный памяти жертв Пальмникенской трагедии, который завершится траурным митингом.