В Калининграде на улице Кутаисской образовался провал

Горожане уже придумали название этому дорожному изъяну - "Знаменитым Кутаисский провал". Фото: СОЦСЕТИ

Калининградцы в социальных сетях обсуждают образовавшийся провал на улице Кутаисской.

- Улица Кутаисская, пересечение с улицей Краснопрудной, образовался провал, - поделился наблюдением подписчик сообщества автомобилистов Калининграда и области ВКонтакте, уточнив при этом, что провал этот был замечен и в прошлом году.

- Как в прошлом? Этому провалу уже лет сорок, - то ли пошутил, то ли правду написал еще один наблюдатель.

- Так это же знаменитый Кутаисский провал! Его можно туристам показывать! – подхватил третий.

Шутки шутками, но на улице Краснопрудной в Калининграде находится одна из городских поликлиник, где сегодня развернут центр амбулаторной помощи ковидных больных.

Если пойдете к доктору, учитывайте наличие провала. Его «ядро», судя по фотографии, находится на тротуаре.