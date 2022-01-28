Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 18:24

В Калининграде на улице Кутаисской образовался провал

Горожане считают, что этот дорожный изъян можно смело причислять к городским достопримечательностям
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Горожане уже придумали название этому дорожному изъяну - "Знаменитым Кутаисский провал".

Горожане уже придумали название этому дорожному изъяну - "Знаменитым Кутаисский провал".

Фото: СОЦСЕТИ

Калининградцы в социальных сетях обсуждают образовавшийся провал на улице Кутаисской.

- Улица Кутаисская, пересечение с улицей Краснопрудной, образовался провал, - поделился наблюдением подписчик сообщества автомобилистов Калининграда и области ВКонтакте, уточнив при этом, что провал этот был замечен и в прошлом году.

- Как в прошлом? Этому провалу уже лет сорок, - то ли пошутил, то ли правду написал еще один наблюдатель.

- Так это же знаменитый Кутаисский провал! Его можно туристам показывать! – подхватил третий.

Шутки шутками, но на улице Краснопрудной в Калининграде находится одна из городских поликлиник, где сегодня развернут центр амбулаторной помощи ковидных больных.

Если пойдете к доктору, учитывайте наличие провала. Его «ядро», судя по фотографии, находится на тротуаре.

0