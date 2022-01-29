Под Краснознаменском произошел пожар в жилом доме

Во второй половине дня 28 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Добровольск Краснознаменского городского округа.

Прибывшие по названному адресу расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-22 и ПСЧ-24 в составе 9 человек на 2 единицах техники обнаружили, что в очаг пожара находится в 3-комнатной квартире на втором этаже жилого здания. В кухне воспламенились мебель и ветошь на площади 6 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, обошлось без пострадавших людей, но квартира оказалась сильно закопчена.