В Калининграде задержан серийный похититель велосипедов

В ОМВД России по Центральному району Калининграда вдруг градом посыпались заявления о пропаже велосипедов.

Например, горный байк бесследно исчез со специализированной парковки во дворе школы по улице Менделеева. Другой велик не дождался хозяина у входа в магазин на улице Катина. Третий угнали от кафе быстрого питания на Советском проспекте, воспользовавшись тем, что разъезжавший на транспортном средстве владелец - курьер ненадолго отлучился.

- В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий был задержан серийный похититель, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Им оказался ранее уже судимый за угон и кражи 35-летний житель Гурьевского района. Установлено, что на счету задержанного в общей сложности пять велосипедов, которые сдавал в комиссионные магазины. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

Полицейские особо отметили, что в подавляющем большинстве случаев угнанные байки не были оборудованы средствами защиты, а сами кражи совершались в дневное и вечернее время.