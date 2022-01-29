Калининградскую фирму оштрафовали за негигиеничную кормежку военных

В отношении калининградского предприятия «АСП» возбуждено административное производство по признакам части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов в период осуществления ограничительных мероприятий».

Как установила военная прокуратура Калининградского гарнизона по итогам проведенной с привлечением специалистов проверки, названная коммерческая организация допускала нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания военнослужащих в военно-морской академии.

- Так, не были созданы условия для соблюдения личной и общественной гигиены, отсутствовал должный контроль за обеспечением санэпидрежима в условиях введенных в связи с пандемией ограничений, - отметили в надзирающем ведомстве.

Рассмотрев представленные доказательства, Центральный районный судом Калининграда оштрафовал фирмачей на 300 тысяч рублей.

- В настоящее время правонарушителем принимаются меры к устранению допущенных нарушений законодательства, - с удовлетворением отмечают военные.