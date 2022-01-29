Калининградским пенсионерам и многодетным семьям подкинут денег на продукты

Губернатор Антон Алиханов подписал постановление о предоставлении адресной помощи всем получателям региональной социальной доплаты к пенсии и многодетным семьям. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Названные категории калининградцев с апреля этого года могут поэтапно, в течение 3 месяцев получать выплаты на приобретение продуктов питания. Общий размер помощи составляет 6 тысяч рублей. Покупки с использованием социальной выплаты можно сделать в основных шести крупных торговых сетях региона.

Следует отметить, что такой формат социальной поддержки в нашем эксклаве уже был протестирован в 2020 году: безработным гражданам помогли в условиях спада на рынке труда. Теперь проект возобновлен с увеличением суммы финансовой помощи, которую также получат многодетные семьи и малообеспеченные пенсионеры. Из облбюджета на эти цели будет выделено более 300 миллионов рублей.