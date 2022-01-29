В Калининграде на пешеходном переходе сбили 11-летнего мальчика

В полдень 28 января на улице Автомобильной в Калининграде под колеса машины попал 11-летний мальчик.

По предварительной информации, двигавшийся в сторону улицы Батальной на своем «Митсубиси» 68-летний горожанин в районе дома N19 почему-то не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и совершил наезд на ребенка, пересекавшего дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП юный пешеход получил травмы.

Областная Госавтоинспекция настоятельно просит всех водителей автотранспорта при приближении к «зебре» заблаговременно снижать скорость, чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий.