В Калининградской области прошли учения с «Бастионами»

береговые ракетные комплексы «Бастион» - серьезная угроза для любого агрессора. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. На днях береговые ракетные комплексы «Бастион» Балтийского флота тренировались в нанесении ударов по отряду кораблей условного противника.

Как сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона (Калининград), к выполнению практических задач привлекались более 50 военнослужащих и около 10 единиц автомобильной и специальной техники. Кроме «Бастионов» были задействованы мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

- Отрабатывалось выдвижение из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье, развертывание и подготовка оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами, - пояснили военные. - В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнили электронные пуски ракет. Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.