Организаторы отменили скандальную реконструкцию, посвященную Пальмникенской трагедии 1945 года

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Организаторы исторической реконструкции "Марш Пальмникен 2022" отменили свое мероприятие, которое должно было пройти в Синявино и Янтарном 29 января.

Напомним, планировалось, что на месте будет воспроизведен сюжет трагедии, которая произошла в Пальмникене в конце января 1945 года, когда нацисты расстреляли несколько тысяч еврейских узников концлагерей.

"На реконструкции по архивным документам "Марша смерти" участников ожидает полное погружение в события, с возможностью испытать на себе, что такое война человека с человеком", - сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Однако, когда стало известно о мероприятии, в калининградских соцсетях поднялась буря. Организаторов обвинили в глумлении над памятью погибших и пропаганде фашизма. Глава администрации Янтарного Артур Крупин заявил, что не выдавал и не выдаст согласование на проведение реконструкции, а значит мероприятие, если оно состоится, будет незаконным.

И вот в субботу утром на сайте "Марш Пальмникен 2022" появилось объявление, что реконструкция "переносится на другую дату по согласованию с вышестоящими инстанциями". Причиной назван запрет управления Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий.