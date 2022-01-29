Почти половине заболевших коронавирусом за последние сутки калининградцев нет 18 лет

Из подхвативших коронавирус за последние сутки 893 калининградцев почти половина – 410 – это те, кому не исполнилось еще и 18 лет. Среди них больше всего школьников – 278, за которыми идут воспитанники детсадов – 82, следом – 28 т. н. «неорганизованных» детей в возрасте до 6 лет, а четверым из них нет еще и года! Замыкают список 22 юных студента.

Из 483 инфицированных взрослых - 142 «иных работающих», 88 официально нигде не работают - как, по идее, и 46 пенсионеров. Работники образования (их 44) в этом скорбном списке опередили даже медиков, которых оказалось 36. Далее идут 33 сотрудника торговли и общепита, 27 работников промышленности, 21 студент различных вузов, 13 водителей и других работников транспортной сферы, 12 тружеников пищепрома, 6 сотрудников банков, 4 сотрудника предприятий ЖКХ, по 2 представителя персонала гостиниц, санаториев, учреждений культуры, охранных предприятий и сельского хозяйства, а также сотрудник предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг.