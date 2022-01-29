На Калининградскую область идет циклон «Надя»

Главное управление МЧС России по Калининградской области объявило очередное штормовое предупреждение. На нас надвигается циклон с прекрасным, а главное, редким, как выражались в известной кинокомедии, именем - «Надя».

В ночь с 29 на 30 января ожидается усиление западного, днем - северо-западного ветра, который может достичь скорости 30 м/с (это больше, чем у всех предыдущих январских штормов). Высота волн в Балтийском море при этом ожидается в диапазоне 4-6 метров.

Напоминаем единый телефон службы спасения - «101» (с мобильного телефона также можно набрать «112», со стационарного - «01»). Звоните, если стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, где требуется помощь спасателей. Заодно освежитне в памяти телефон доверия регионального ГУ МЧС - (4012)79-99-99 и телефон отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций: 31-12-88. Будем надеяться они вам не понадобятся.

Берегите себя, дорогие земляки-калининградцы и уважаемые гости янтарного края!