В Калининградскую область прибыл новый морской паром

Судно ошвартовалось у железнодорожно-паромного комплекса. Фото: Правительство Калининградской области

Сегодня, 29 января в Балтийск прибыл новый паром «Маршал Рокоссовский». Генеральным подрядчиком по его строительству выступил «Невский судостроительно-судоремонтный завод» с привлечением турецкой подрядной верфи.

Дошедшее своих ходом из Турции судно длиной около 200 метров предназначено для перевозки железнодорожных составов, а также накатных грузов. Два двигателя мощностью по 6000 кВт используют в качестве топлива сжиженный природный газ или дизельное топливо с низким содержанием серы. По экспертным оценкам, годовой грузооборот нового парома будет составлять от 0,7 до 1 миллиона тонн.

- После проведения пусконаладочных работ и таможенного оформления парома поставят на линию «Усть-Луга - Балтийск», - рассказала министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.

Сегодня на этой линии работают два паромами – «Амбал» и «Балтийск».