В Зеленоградске сгорели три автомобиля престижных марок

Судя по всему, восстановлению иномарки не подлежат. Фото: предоставлено очевидцем

Минувшей ночью во дворе одного из домов по улице Ткаченко в Зеленоградске сгорели сразу три припаркованных автомобиля. Очевидцы происшествия говорят о машинах марки «Лексус RX 350», «Лексус LX 450» и «Додж». Судя по фотографиям, восстановлению транспортные средства не подлежат.

Любопытно, что ЧП имело место за котельной и хозяйственными корпусами районного отдела полиции. Обстоятельства и причины произошедшего пока не известны.