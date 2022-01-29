Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 января 2022 13:23

В Зеленоградске сгорели три автомобиля престижных марок

Пара «Лексусов» и «Додж» были припаркованы возле дома за отделом полиции
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Судя по всему, восстановлению иномарки не подлежат.

Судя по всему, восстановлению иномарки не подлежат.

Фото: предоставлено очевидцем

Минувшей ночью во дворе одного из домов по улице Ткаченко в Зеленоградске сгорели сразу три припаркованных автомобиля. Очевидцы происшествия говорят о машинах марки «Лексус RX 350», «Лексус LX 450» и «Додж». Судя по фотографиям, восстановлению транспортные средства не подлежат.

Любопытно, что ЧП имело место за котельной и хозяйственными корпусами районного отдела полиции. Обстоятельства и причины произошедшего пока не известны.

0