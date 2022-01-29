В Калининграде водитель «Фольксавгена» наехал на пешехода

По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Фото: УГИБДД Калининградской области

Глубокой ночью 28 января на улице Куйбышева в Калининграде 19-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигавшийся в направлении улицы Александра Невского, в районе дома №13 сбил пешехода.

В момент наезда 29-летний горожанин пересекал проезжую часть дороги не по «зебре», хотя и зоне видимости пешеходного перехода. К тому же, если верить водителю, совершенно неожиданно сошел с тротуара.

Как бы то ни было, в результате ДТП пешеход отделался телесными повреждениями.