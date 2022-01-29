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Здоровье29 января 2022 15:00

В Калининградской области начнут прививать от ковида подростков

Вакцинация производится препаратом «Спутник-М» с письменного согласия родителей пациентов
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининградской области начинается вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. При этом будет использована двухкомпонентная вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М»). Впрочем, это не означает, что для указанной возрастной группы прививки являются обязательными.

- Иммунизация проводится в медорганизациях по месту прикрепления или проживания ребенка при наличии письменного заявления одного из родителей (или иного законного представителя), только подростки 15-17 лет могут давать добровольное информированное согласие самостоятельно, - пояснили в правительстве региона.

Добавив, что по аналогии с вакцинацией взрослых от коронавируса предоставлена возможность предварительной записи на иммунизацию – по указанной ссылке на сайте минздрава, в детских поликлиниках (детских поликлинических отделениях медицинских организаций), через call-центры - для планирования даты, места и времени прививки.

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