Калининградец продал автолюбителю несуществующий прицеп

В свои 20 лет житель Калининграда уже имел судимости за кражу и мошенничество. Показалось мало. Тогда парень нашел в интернете фотографию автомобильного прицепа, набросал к ней текст с объявлением о продаже по на редкость выгодной цене и разместил на специализированном сайте.

Наживку заглотил 49-летний автолюбитель из Правдинского района. Мужику, видимо, настолько хотелось обзавестись «транспортным средством, которое не оборудовано двигателем и передвигается за счет другого автомобиля», что он легко перевел продавцу авансом 5 тысяч рублей. Потом долго ждал заказанный товар, но так и не получил его. Сообразив, наконец, что стал жертвой гнусного обмана, правдинец отправился в полицию – искать справедливости и отмщения.

Оперативники уголовного розыска мошенника вычислили и задержали, но вот деньги, как оказалось, он успел спустить все до копейки. Хорошо знакомая 159-я статья УК РФ грозит молодчику 2 годами «зоны». Но это если по ходу расследования не вскроются другие подобные эпизоды его деятельности.