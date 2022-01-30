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Происшествия30 января 2022 7:40

Циклон «Надя» бросил кабинку туалета на проезжую часть

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В Калининграде продолжается непогода – циклон «Надя» с сильными порывами ветра ломает ветви и сдувает конструкции.

На улице Флотской ветер сорвал с места пластиковую кабинку туалета. Ее сдуло на проезжую часть. По счастью, автомобилей в этот момент поблизости не было.

Фотографию разместили в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».

Напомним, накануне главное управление МЧС России по Калининградской области объявило очередное штормовое предупреждение.

В ночь с 29 на 30 января произошло усиление западного, днем ожидается усиление северо-западного ветра, который может достичь скорости 30 м/с (это больше, чем у всех предыдущих январских штормов). Высота волн в Балтийском море при этом ожидается в диапазоне 4-6 метров.

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