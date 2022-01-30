Самый сильный штормовой ветер зафиксировали в Храброво и Балтийске

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В ночь на воскресенье, 30 января, максимальные порывы ветра, 26м/с, были зафиксированы в Храброво и Балтийске.

В Калининграде и в Рыбачем ветер достиг скорости 24м/с. В пионерском и Черняховске – 23 м/с. Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

На метеостанциях в Польше (коса Хель) порывы достигали 30 м/с.

Отмечается, что центр штормового циклона «Надя» смещается в район Рижского залива, ветер в регионе немного ослаб.

Однако во второй половине дня, 30 января, по прогнозам синоптиков, вновь начнет усиливаться северо-западный ветер в порывах до 26-28, локально до 30 м/с, будут наблюдаться осадки в виде снега. Сильный вечер сохранится до вечера.

Штормовое предупреждение в Калининградской области продолжает действовать.