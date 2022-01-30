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Здоровье30 января 2022 14:07

Школьники, учителя и медики: Кто в Калининграде болеет коронавирусом

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области очередной рекорд – за сутки подтвердилось 906 случаев коронавируса. По данным министерства здравоохранения региона, среди заболевших за сутки:

423 ребенка до 18 лет, в том числе:

- 8 неорганизованных детей;

- 46 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 357 школьников;

- 12 студентов до 18 лет;

483 взрослых, в том числе:

- 36 медицинских работников;

- 77 работников образования;

- 22 сотрудника торговли и общепита;

- 18 работников промпредприятий;

- 21 работник транспорта, водителей;

- 8 работников пищевых предприятий

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 1 сотрудник учреждения культуры;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 1 сотрудник банка;

-1 сотрудник предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 1 работник с/х;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг

- 138 иных работающих;

- 56 пенсионеров;

- 19 студентов (старше 18 лет);

- 77 неработающих.

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