Школьники, учителя и медики: Кто в Калининграде болеет коронавирусом

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Калининградской области очередной рекорд – за сутки подтвердилось 906 случаев коронавируса. По данным министерства здравоохранения региона, среди заболевших за сутки:
423 ребенка до 18 лет, в том числе:
- 8 неорганизованных детей;
- 46 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 357 школьников;
- 12 студентов до 18 лет;
483 взрослых, в том числе:
- 36 медицинских работников;
- 77 работников образования;
- 22 сотрудника торговли и общепита;
- 18 работников промпредприятий;
- 21 работник транспорта, водителей;
- 8 работников пищевых предприятий
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 1 сотрудник учреждения культуры;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 1 сотрудник банка;
-1 сотрудник предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 1 работник с/х;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг
- 138 иных работающих;
- 56 пенсионеров;
- 19 студентов (старше 18 лет);
- 77 неработающих.